Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi: Sevap artıyor - Haberler

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Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi: Sevap artıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan ve sonrasında dine yönelen Meriç Erkan, adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erkan, Seren Serengil'in sarık ve şalvarla ilgili sorularına cevap verdi. Kıyafet tercihlerini değiştirmesiyle ilgili konuşan Erkan, "Böyle giyinmek daha büyük sevap yaratıyor" dedi.

Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan ve sonrasında Esra Erol'un izdivaç programına çıkan Meriç Erkan, ilginç danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Canlı yayınlardaki halleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, dine yönelerek tarzını değiştirdi.

ADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirip sarık takmaya başladı. Erkan, Meriç olan adını da Mahmut olarak değiştirdi. Canlı yayında ismini değiştirme hikayesini anlatırken "Peygamber efendimizin 4 adından biri Mahmut'tur. Bir de benim Aziz Mahmud Hüdayi'ye ayrı bir gönül bağım vardır. Benim manevi bir yolculuğum olmuştu. Ben peygamberimizin isimlerinden birini almak istedim. Kuran'dan bir ismim olsun istedim. " dedi.

Seren Serengil 'Sarık takmak gerekiyor mu?' diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi: Sevap artıyor

Seren Serengil'in sorularını cevaplayan Meriç, "Günahkar hareketlerim doğru değilmiş. O zaman dans ediyordunuz. Dans etmek günah mı?" demesi üzerine "Ortama gidiyorduk. Uygun değildi. Ortam rabbimin istemediği ortamlar. İslamiyete aykırı" karşılığını verdi.

Seren Serengil 'Sarık takmak gerekiyor mu?' diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi: Sevap artıyor

"SARIK VE ŞALVAR GİYİNCE SEVAPLAR KATLANIYOR"

Meriç, Serengil'in "Kafanızdaki sarık mı? Ben dini bütün olmak istedim dinimin şartlarını uygulamak istiyorum bunun için illa adımı değiştirmem, erkek olduğunda sarık takmak gerekiyor mu? Neden böyle?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bunu takmıyor birisi ibadetini yapıyor rabbim onu alır cennetine. Böyle giyinmek daha büyük sevap yaratıyor. Şimdi peygamber efendimize benzeme konusunda... Benim şu bastonumdan tutun sarığıma, kıyafetime kadar peygamber efendimize benzediğimiz zaman biz yaptığımız ibadetlerimizden kat be kat fazla sevabını alıyoruz. Ben daha önce çok kötü bir hayat yaşadığıma inandığım için şimdi katlayarak yapıyorum."

Seren Serengil 'Sarık takmak gerekiyor mu?' diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi: Sevap artıyor

Kaynak: Söylemezsem Olmaz

Ecem Altan
Ecem Altan
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Seren Serengil, Beyaz Tv, Magazin, Haberler

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Yorumlar (10)

Cumali:

Hem sevap hem kebap demesi daha doğru olurdu....cübbeliye rakip olacak gibi görünüyor...bunada sarıklı mahmut derler:DDD

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OKUR:

seren serengilinde kıblesi belli değil.gülşenin kıyafetini eleştirir kendi ondan daha beter bir kıyafetle sahne alır,hastalanır hastalığını reklam aracı olarak kullanır,,işi olmayan her işe burnıuu sokup ona buna salça olur

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Tekin Kırklar:

Sen niye makyaj yapıyorsan ondan. Tamam kalp lazım da daha fazlası olsa ne oluyor yorum yapanlar. Bize batıyor deyin olsun bitsin. Bu yaşananların sorumlusu bu batmalar değlmi zaten. Hatırlayın,.

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