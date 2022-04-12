Seren Serengil 'Sarık takmak gerekiyor mu?' diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi: Sevap artıyor

Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan ve sonrasında Esra Erol'un izdivaç programına çıkan Meriç Erkan, ilginç danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Canlı yayınlardaki halleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, dine yönelerek tarzını değiştirdi.

ADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirip sarık takmaya başladı. Erkan, Meriç olan adını da Mahmut olarak değiştirdi. Canlı yayında ismini değiştirme hikayesini anlatırken "Peygamber efendimizin 4 adından biri Mahmut'tur. Bir de benim Aziz Mahmud Hüdayi'ye ayrı bir gönül bağım vardır. Benim manevi bir yolculuğum olmuştu. Ben peygamberimizin isimlerinden birini almak istedim. Kuran'dan bir ismim olsun istedim. " dedi.

Seren Serengil'in sorularını cevaplayan Meriç, "Günahkar hareketlerim doğru değilmiş. O zaman dans ediyordunuz. Dans etmek günah mı?" demesi üzerine "Ortama gidiyorduk. Uygun değildi. Ortam rabbimin istemediği ortamlar. İslamiyete aykırı" karşılığını verdi.

"SARIK VE ŞALVAR GİYİNCE SEVAPLAR KATLANIYOR"

Meriç, Serengil'in "Kafanızdaki sarık mı? Ben dini bütün olmak istedim dinimin şartlarını uygulamak istiyorum bunun için illa adımı değiştirmem, erkek olduğunda sarık takmak gerekiyor mu? Neden böyle?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bunu takmıyor birisi ibadetini yapıyor rabbim onu alır cennetine. Böyle giyinmek daha büyük sevap yaratıyor. Şimdi peygamber efendimize benzeme konusunda... Benim şu bastonumdan tutun sarığıma, kıyafetime kadar peygamber efendimize benzediğimiz zaman biz yaptığımız ibadetlerimizden kat be kat fazla sevabını alıyoruz. Ben daha önce çok kötü bir hayat yaşadığıma inandığım için şimdi katlayarak yapıyorum."

Kaynak: Söylemezsem Olmaz