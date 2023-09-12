Seren Serengil'in sevgilisi Reha Muhtar'a uzaklaştırma kararı aldırdı

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ünlü televizyoncu Reha Muhtar'a uzaklaştırma kararı aldırdı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Mustafa Tohma " Sayın Reha Muhtar. Üzerime atılan yalan ve iftiralar avukatlarım tarafından uzaklaştırma kararı almış bulunmaktayım. Ayrıca kendisi hakkında ceza ve tazminat davası açılacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU

Reha Muhtar, Mustafa Rahman Tohma'nın, oğluna attığı mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Reha Muhtar, Mustafa Rahman Tohma'nın, 14 yaşındaki oğlu Poyraz Muhtar'a attığı mesajı paylaştı ve Seren Serengil'e seslenerek savcılığa başvurmuştu.

"Sayın Seren Serengil; Henüz 14 yaşındaki oğlum Poyraz Muhtar, sevgiliniz Mustafa Rahman Tohma'nın kendisine 'Baban bize kötülük yaptı, yakında onun içinden geçeceğiz' dediğini savcılığa ve polise bildirdi. Çocuk, bir mafya deyimi olan 'Babanın yakında içinden geçeceğiz' deyimini bilmez. Hayatında duymadı. Çocuğa edilen nasıl bir söz ve tehdittir bu?" açıklamasını yapmıştı.