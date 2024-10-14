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Seren Serengil hayvan hakları için siyasete gireceğini duyurdu

Seren Serengil hayvan hakları için siyasete gireceğini duyurdu
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Ünlü sunucu Seren Serengil, köpek katliamına karşı durmak ve hayvan hakları için daha etkin bir mücadele vermek amacıyla siyasete atılma kararı aldı. Serengil, hayvanların korunması için siyasete gireceğini açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği barınak gerçekleşen vahşet, kamuoyunu derinden sarstı. Uzaktan kaydedilen görüntülerde, sevimli bir köpeğin kuyruk sallarken öldürüldüğü anlar yer aldı. İğne ile katledilen diğer köpeklerin cesetleri ise çöplere atıldı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MECLİSE GİRECEĞİM

Hayvan katliamının ardından, ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Seren Serengil, duruma kayıtsız kalamayarak Ümraniye Hayvan Barınağı'na giderek tepkisini gösterdi. Serengil, bir sonraki genel seçimlerde milletvekili adayı olacağını açıklayarak şu sözleri kaydetti:

"Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben, arkadaşlarım gibi duymamazlıktan görmemezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak, bırakın her şeyi, seven olarak şöhretim ne kadarsa, bu kadar mı?

Ben bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne bir yere gireceğim ne de politikacıyım; ama bu saatten sonra gireceğim. Çünkü bizde kim girmek zorundadır. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman gülen insanlar var. Aday olmayı düşünüyorum, eğer halk beni bir şekilde desteklerse; onlar adına, çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var."

GEBZE BELEDİYESİ İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan, Gebze Belediyesi, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan görüntülerin ardından harekete geçildiğini belirtti. Açıklamada, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görseller: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir" denildi.

Belediye, bu olayların tutanaklarının ilgili birimlere teslim edildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca, görüntülerle ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığı ifade edildi.

Gebze bölgesinde, yaklaşık 10.000 sokak hayvanının yaşadığı belirtilirken, belediyenin Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması için sürekli çalışmalar yapıldığı vurgulandı. Bu durum, hayvan severler ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Hayvan Hakları Seren Serengil Politika 3-sayfa Magazin

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