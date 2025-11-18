Haberler

Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
Güncelleme:
Şarkıcı ve sunucu Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenen Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını belirterek, "Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim" dedi.

Magazin dünyasının tanına isimlerinden şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'den korkutan haber geldi. Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı.

SEREN SERENGİL'İN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını, İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini belirtti. Serengil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, ambulans uçak talebinde bulundu.

"LÜTFEN BANA AMBULANS UÇAK YOLLAYINIZ"

Serengil, şunları söyledi: "Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
