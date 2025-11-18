Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
Şarkıcı ve sunucu Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenen Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını belirterek, "Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim" dedi.
Magazin dünyasının tanına isimlerinden şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'den korkutan haber geldi. Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı.
SEREN SERENGİL'İN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını, İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini belirtti. Serengil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, ambulans uçak talebinde bulundu.
"LÜTFEN BANA AMBULANS UÇAK YOLLAYINIZ"
Serengil, şunları söyledi: "Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın."