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Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı

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Şarkıcı Serdar Ortaç 'yasa dışı bahise teşvik' suçundan hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

ŞARKICI Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı tarafından açıklanan mütalaada Serdrar Ortaç'ın 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

"ONUN İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Serdar Ortaç mahkemede yaptığı savunmada, "Aylık gelirim 500 bin lira. Malta'da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta'da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk'in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye'deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta'da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta'ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur'' ifadelerini kullandı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmas talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Ortaç'ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi. Serdar Ortaç adliyeden çıkarken yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

Serdar Ortaç'ın 'yasa dışı bahise teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Serdar Ortaç avukatıyla birlikte katıldı. Aynı suçtan hakkında dava açılan ve 30 Aralık'ta ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan Mehmet Ali Erbil de, Ortaç'ın tanığı olarak duruşmaya geldi. Ancak mahkeme Erbil'i tanık olarak dinlemedi.

Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBükücü:

Kendini acındırarak gündeme gelme çabaları...

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Haber YorumlarıÇotanak:

madem bu kadar aylık gelirin var kumar niye oynuyorsun

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Bende inandım

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