Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sevgilisinden evlilik teklifi aldı

2019 yılında Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra aldığı 700 bin TL'lik nafaka ile gündeme gelen İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul eden güzel model, sevgilisiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, şarkıcıdan 700 bin TL'lik nafaka almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan güzel model, bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YORUMU GELDİ

Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra ülkesine dönen güzel model, mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşıyor. Zaman zaman Instagram hesabından sevgilisiyle verdiği pozları yayınlayan model, evlilik kararı aldı. Sahil kenarından sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul eden Chloe Loughnan, Instagram hesabından çekilen pozlarını paylaşarak "Evet" notunu yazdı. Modelin paylaşımına Aylin Coşkun, Ece Gürsel, Dilşat Erdil, Wilma Elles ve Sevim Emre gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.