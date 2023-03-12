Serdar Ortaç'ın enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti

2019'dan bu yana enfeksyiıon tedavisi gören Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hastalığa yenik düştü. İki çocuk babası Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KARDEŞİ ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi küçük kardeş Sertaç Ortaç sosyal medya hesabından "Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadeleriyle duyurdu.

"ÇOK AĞLADIM"

Ünlü şarkıcı 2019'da verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Serdar Ortaç, şunları söyledi: "Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.