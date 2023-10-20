Serçenin Gözyaşı... ÖNCE ÖDÜL, SONRA VİZYON!

"Serçenin Gözyaşı"nın 17 Ekim'de İstanbul Kanyon'da yapılan görkemli galasından bir gün sonra Mersin'den ödül haberi geldi.

Kadına şiddet konusuna dikkat çeken en büyük prodüksiyon olan "Serçenin Gözyaşı" filmi, tüm Türkiye'de bugün (20 Ekim) gösterime girdi. Film, vizyona girmeden ödül alarak bir ilke de imza attı.

"Serçenin Gözyaşı"nın 17 Ekim'de İstanbul Kanyon'da yapılan görkemli galasından bir gün sonra Mersin'den ödül haberi geldi.

Gişenin iddialı yapımı, 18 Ekim Çarşamba günü, Mersin Yenişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Çukurova Kadın Zirvesi ve Kadın Başarı Ödülleri Töreni'nde seçici komite tarafından ödüle değer görüldü.

Ödül törenine filmin genç oyuncuları Gülsüm Sayar ve Burcu Baki katıldı. Saygın Medya'nın düzenlediği, Şenol İpek ve Wilma Elles'in sunduğu ödül töreninde Sayar ve Baki'ye ödüllerini işadamı Saygın Kurt verdi.

Kadına şiddet konusunda farkındalık yarattığı için "Serçenin Gözyaşı"na verilen bu ödül, öldürülen tüm kadınlara adandı. Yapım, aynı zamanda öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor.

BERGEN VE ÖZGECAN ASLAN'IN MEZARLARINA ANLAMLI ZİYARET

Mersin'de kadına şiddetin sembol isimlerinden arabesk şarkıcı Bergen ve üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın mezarları da bulunuyor. Genç oyuncular Sayar ve Baki, ödül için gittikleri Mersin'de Bergen ve Aslan'ı da unutmadı.

Ödül töreninin ardından dün "Serçenin Gözyaşı" filmi adına Bergen ve Özgecan Aslan'ın mezarları ziyaret edildi ve kırmızı karanfiller bırakılarak "kadın cinayetlerinin durdurulması" istendi.

FİLMİN İLK GALASI KADIN MAHKUMLAR İÇİNDİ!

İstanbul Kanyon'da 17 Ekim'de yapılan muhteşem bir galayla tanıtılan film, konuklardan tam not aldı. Özellikle finali ayakta dakikalarca alkışlanan yapımın izleyicileri arasında, 3 Mart 2009 yılında korkunç bir şekilde öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da vardı.

Final sahnesinde, yitirdiği kızının fotoğrafını sinema perdesinde görünce gözyaşlarını tutamayan acılı baba, "Bu film tüm Türkiye'ye örnek olsun" dedi.

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların aslında isteyince neler başarabileceğini çarpıcı bir sinema diliyle beyazperdeye yansıtan film, gala ve vizyon tarihinden önce ilk kez Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara izletilmişti.

Yönetmen Aysun Akyüz Mehdiabbas, oyuncular Sedef Şahin, Arzu Cabar, Gülsüm Sayar ve filmde konuk oyuncu olan gazeteci Özlem Gürses'in katıldığı bu anlamlı etkinlikte, duygu seli yaşanmıştı.

SİNEMADA KADINLARDAN GÜÇBİRLİĞİ

Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın üstlendiği filmin senaryosunu 'Altın Kalem' ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

Çanakkale ve İstanbul'da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme, Zeynep Alasya'ya emanet…

Filmin sinemaseverlere bir de sürprizi var. Yapımda sanatçı Ahmet Kaya'nın dillerden düşmeyen "Nereden Bileceksiniz" adlı eseri de yer alıyor.

Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada tıklanma rekorları kıran yapım, usta oyuncu kadrosu ve müziğiyle izleyicileri derinden sarsacak. Gerçek yaşamdan alınan hikayeyi gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı.

Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Özlem Gürses, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu'nun oynadığı yapımda ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor.

Filme, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakim rolüyle, usta gazeteci, televizyoncu Özlem Gürses de sunucu olarak konuk oluyor.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı"nın hikayesi 70'li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye'nin bir panoramasını sunuyor.