Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz ay serbest bırakıldığı öğrenilen sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'dan dikkat çeken bir açıklamada geldi.

"O JETE DE MURAT'IN HAYATINA DA TANIK OLDUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada firari olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun 'eski sevgilisi' olduğunu öne süren Rabia Karaca, iddialarının arkasında durdu.

Karaca, şu ifadeleri kullandı: "İki sene aşk yaşadım Murat'la. Kötü bir adammış, kötü şeyler yapmış. Konu başlıklarını biliyorsunuz. Ekrem Bey'le vesaire çıktığında konuşmamıştım. Kötü niyetli biri olsam o zaman konuşurdum. Murat'ın yaptıklarından ben sorumlu değilim. Sadece tanık oldum oraya. O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum. Murat'ın her gün beraber olduğu bir kadındım. Başka bir vasıf da yüklemenize gerek yok. Ha para diyorsunuz. şu an hesaplarım bloke, param yok. Bana ailem bakıyor gerçekten. Öyle bir 'parasını yedin' durumu da yok. Yaşananlar için de en çok acı çeken benim bence. Size de özür diliyorum arkadaşlar böyle bir şeye şahit olduğunuz için."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Karaca, savcılığa verdiği ifadesinde is şunları söylemişti: "Başımdan geçen kötü bir olayı anlatacağım. Murat Gülibrahimoğlu ile 2022 Nisan ayında C.A. isimli psikolog kız beni tanıştırdı. Bu kız benim üzerimden maddi menfaat elde etti. Murat Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı. Gösterilen uçak fotoğrafı ne yazık ki doğrudur, beni zenginlikleriyle kandırıp kullandılar. Hatta fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş'tir. Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok kez bizim gibi mağdurları kullandı. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Fatih Keleş 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık'taki Günyüzü Konakları'na götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı, sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu. Ne yazık ki benim bu sohbetlere şahit olma nedenim, o an bana verilen meyve servis göreviydi. Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Asla kokain kullanmazdı. Fatih ise esrarı Murat'tan alıp içti. Bulunduğum ev Murat'ın eviydi

"BU PARALAR MAALESEF İBB'DEN KAZANDIĞI PARALARDI"

Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev, benim meyve servis ettiğim o evdir. Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplu olarak şikayetçiyim. Benim Murat ile cinsel ilişkime, lüks yaşantıma Fatih Keleş de şahittir. Murat ile çok lüks ve zengin bir yaşantım vardı. Özel uçaklar ile çoğu kez gezerdik, çakarlı araçlar ile şehir şehir gezerek aşk yaşıyorduk. Çakarlı araçları İBB'deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum. Murat ile ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun özel uçağında seyahat ediyordum. Aynı uçak içerisinde Ekrem İmamoğlu misafirlerini ağırlardı. Murat ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu. Bu kişiler zengin yaşantıları ile bizleri kandırarak yanlarında taşıyorlardı. Emel Müftüoğlu ile beni Murat Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Emel Müftüoğlu ile Murat çok yakınlardı. Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu.

"VOLEYBOLCU D.Ç., İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ"

Hatırladığım bir başka olayı anlatmak istiyorum, Murat ile Oktay Kaynarca çok yakın arkadaşlardı. Evde birlikte oturduğumuz bir zamanda yeni havalimanı taraflarında bir projenin olduğunu, Orta Doğululara hitap edeceğini, bundan dolayı reklam yüzünün o olacağını söyledi. Oktay da 'Teşekkür ederim, tabii ki' demişti. Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi idi, ben de Murat'ın sevgilisiydim.

"UÇAĞIN ARKA ODASINDA..."

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca şöyle devam etti: "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu. 6 numaralı fotoğraf, Ekrem'in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. 8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır. Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır. 10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı. 14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır.

"EMEL ABLA DA BİZİM YANIMIZDAYDI"

15 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı. 16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel abla da bizim yanımızdaydı. 17 numaralı fotoğraf, Murat'ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu. 20 numaralı fotoğraf, Murat'la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araç ile beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti.

30 numaralı fotoğraf özel jet içerisinde seks yapılan oda olan, arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum. Uyuşturucu madde kullanırken ilk başlarda kontrol bende hissediyordum ancak sonrasında tüm bu üzücü hayat hikayelerini yaşadım. Keşke ilk seferde buna 'dur' deseydim. Geçmişte yaşadığım kötü anlar ile uyuşturucu kullandığım için derin bir pişmanlık içerisinde olduğumu tekrardan belirtmek istiyorum."

Kaynak: Haberler.com