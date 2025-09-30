Haberler

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı


Güncelleme:
Seray Sever'in sunduğu televizyon programına konuk olan usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun, Sever'in kalçasını avuçladığı anlar o dönem geniş yankı uyandırmış ve büyük tartışmalara sebep olmuştu. Ünlü sunucu, yıllar sonra yaşananlarla ilgili konuştu.

Yıllar önce Seray Sever'in sunduğu televizyon programına konuk olan usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun, Sever'in kalçasını avuçladığı anlar magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. O dönem büyük tartışmalara sebep olan bu olay, uzun süre konuşulmuştu.

YILLAR SONRA KONUŞTU

Bir süredir gözlerden uzak olan Seray Sever, konuk olduğu Sibel Arna'nın YouTube kanalında söz konusu olay hakkındaki düşüncelerini de yıllar sonra paylaştı.



"NE YAPABİLİRİM YANİ?"

"Ali Poyrazoğlu onu yaptı da bir şey diyemedim ki" diyerek sözlerine başlayan Sever, "Ali Poyrazoğlu hani şimdi ne diyeyim? Ne açıklama yapayım buna? Ne yapabilirim yani? Ali Poyrazoğlu bir duayen, ondan sonra yani sonuçta erkek kadın ilişkisi gibi bir şey değil. Bunu da buradan konuşamıyorum, ne yapabilirdim yani" ifadelerini kullandı.

Seray Sever, Ali Poyrazoğlu'nun kalçasını avuçlaması hakkında yıllar sonra konuştu

"BANA 'O KADAR İŞLER YAPTIN, O GÖRÜNTÜLER KADAR İZLENMEDİ' DİYOR"

Olayın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü sunucu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ali Poyrazoğlu gördüğü zaman 'O kadar işler yaptın, o görüntüler kadar izlenmedi' diyor. Ama sonuçta bant çekimdi, hani öyle bir şey dert etmedim çünkü Ali Poyrazoğlu o."

Seray Sever, Ali Poyrazoğlu'nun kalçasını avuçlaması hakkında yıllar sonra konuştu

Bu sözler, Sever'in olayı bir şekilde espriyle karşıladığını ve üzerinde durmak istemediğini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin



Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

tAMAM SOKAKTA VATANDAŞ AVUÇLASIN O ZAMAN

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Ali poyrazoğlu top demek istemiş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
