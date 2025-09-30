Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Yıllar önce Seray Sever'in sunduğu televizyon programına konuk olan usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun, Sever'in kalçasını avuçladığı anlar magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. O dönem büyük tartışmalara sebep olan bu olay, uzun süre konuşulmuştu.

YILLAR SONRA KONUŞTU

Bir süredir gözlerden uzak olan Seray Sever, konuk olduğu Sibel Arna'nın YouTube kanalında söz konusu olay hakkındaki düşüncelerini de yıllar sonra paylaştı.

"NE YAPABİLİRİM YANİ?"

"Ali Poyrazoğlu onu yaptı da bir şey diyemedim ki" diyerek sözlerine başlayan Sever, "Ali Poyrazoğlu hani şimdi ne diyeyim? Ne açıklama yapayım buna? Ne yapabilirim yani? Ali Poyrazoğlu bir duayen, ondan sonra yani sonuçta erkek kadın ilişkisi gibi bir şey değil. Bunu da buradan konuşamıyorum, ne yapabilirdim yani" ifadelerini kullandı.

"BANA 'O KADAR İŞLER YAPTIN, O GÖRÜNTÜLER KADAR İZLENMEDİ' DİYOR"

Olayın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü sunucu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ali Poyrazoğlu gördüğü zaman 'O kadar işler yaptın, o görüntüler kadar izlenmedi' diyor. Ama sonuçta bant çekimdi, hani öyle bir şey dert etmedim çünkü Ali Poyrazoğlu o."

Bu sözler, Sever'in olayı bir şekilde espriyle karşıladığını ve üzerinde durmak istemediğini ortaya koydu.