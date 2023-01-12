Sene 1979! Tüm Türkiye bugün hayatını kaybeden Burhan Çaçan'ı bu yayınla tanıdı

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberi sonrası ünlü şarkıcının 1979 yılında TRT ekranlarına konuk olduğu ve adını duyurduğu yayına ait görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, bugün kalp krizi sonucu evinde vefat etti. 62 yaşındaki Çaçan'ın sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı, ancak eve döndükten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

YILLAR ÖNCEKİ VİDEOSU YENİDEN GÜNDEM OLDU

Çaçan'ın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğarken akıllara ünlü sanatçının yıllar önceki videosu geldi. Ünlü şarkıcının 1979 yılında TRT ekranlarına konuk olduğu ve adını duyurduğu yayına ait görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Burhan Çaçan'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren şarkıcı Ferman Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak" açıklamasını yaptı.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.