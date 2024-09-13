Senarist annesi torpil mi yaptı? Feyza Civelek küplere bindi

Annesinin senaristi olduğu Kızılcık Şerbeti'nde Nilay rolünü oynayan Feyza Civelek, bir kullanıcının torpil göndermesini görünce küplere bindi.

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ

Bir kullanıcı Civelek'in oyunculuğunun kötü olduğunu annesinden dolayı dizide parladığını söyleyince Civelek de özel mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı: "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin ama saçma sapan paylaşma bilmeden okey?"

Verdiği cevaptan dolayı konuşulan Civelek için "Torpil bile olsa rolünün hakkını veriyor" ve "Meğer gerçekte de Nilaymış" yorumları yapıldı. Ünlü senarist Melis Civelek, ilk bölümden beri Kızılcık Şerbeti'nin senaryo kadrosunda yer alıyor.