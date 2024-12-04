Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti
Fenomen Selin Ciğerci, yaptırdığı estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü ismin yapılan işlemlerin ardından çenesinin uzaması ve yüz hatlarındaki değişiklik sosyal medyada "Ne olmuş sana?" yorumları yapılmasına sebep oldu.
Geçirdiği cinsiyet değişikliği operasyonunun ardından çok sayıda estetik de yaptıran Selin Ciğerci gündemde yer almaya devam ediyor.
Fenomen isim şimdi de yine yüzündeki değişimle çok konuşuldu. Ciğerci'nin çenesindeki belirgin değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Ne olmuş sana?" yorumları yapıldı.