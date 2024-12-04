Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti

Geçirdiği cinsiyet değişikliği operasyonunun ardından çok sayıda estetik de yaptıran Selin Ciğerci gündemde yer almaya devam ediyor.

Fenomen isim şimdi de yine yüzündeki değişimle çok konuşuldu. Ciğerci'nin çenesindeki belirgin değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Artık daha fazla kendinle oynama", "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Ne olmuş sana?" yorumları yapıldı.