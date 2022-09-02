İki kez denedi nikahta keramet bulamadı! Selin'den hayranlarını üzen paylaşım

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez evlenen internet ünlüsü Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, ikinci kez boşandı. İkili, ayrılık haberini yayınladıkları ortak açıklama ile duyurdu.

2019'da nikah masasına oturan internet ünlüsü Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı.

İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

İkili, adli tatil sonrası resmen boşandı. Ciğerci ile Çıra, boşandıklarını Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu. Çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajlarını yayınladı.

"İKİ KEZ DENEDİK, OLMADI"

Ciğerci, boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek."