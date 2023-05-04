Selen Görgüzel yıllar sonra itiraf etti: Babam yaşındaki adamlar benimle birlikte olmak istedi

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sektöre ilk girdiği dönemde tacize uğradığını itiraf ederek "Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Onlar utanmıyordu ben utanıyordum. Bana 'Onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlar" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Kariyerinde zorlu yollardan geçtiğini söyleyen ünlü isim, yaşadığı tacizleri anlattı.

"BABAM YAŞINDA ADAMLAR BERABER OLMAK İSTEDİ"

Müzik ve oyunculuk sektöründe yaşadığı zorlukları anlatan Selen Görgüzel şunları söyledi: "Benim sektöre girdiğim dönem annemlerin boşanmasına ve babamın iflasına denk geldiği için bana çok müdahale edemediler. İlk evliliğim biraz ailemden kaçış için yapıldı. Sektöre çok küçük yaşlarda girdiğim için bana çok kirli ve savunmasız geldi. Çok yalnızdım... Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Onların teklifleri ve yaklaşımları bana kendimi çok kötü hissettiriyordu. Onlar utanmıyordu ben utanıyordum."

"BANA 'ONUN BUNUN YATAĞINDAN GEÇMEZSEN BU İŞ OLMAZ' DEDİLER"

"Bana 'kızım bu yollardan geçmezsen asla olmaz' diyorlardı. Bir hedefin var ve hayallerin var. Yapmak istediğin iş için 'onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlar. Ama benim canım öyle bir şey yapmak istemiyor, ben öyle biri olmak istemiyorum. Ben gerçekten başararak işimi yapmak istiyorum."

"TACİZE UĞRADIM"

"Hiç istemediğin biriyle beraber olmak zorunda kaldın mı?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Görgüzel, "Allah'a şükürler olsun ki öyle bir şey olmadı. İstemediğim birçok insan beni zorladı. Tacize uğradım ama hepsine de bedelini ödettim. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmadı hayatımda. Anında da tokat atarak ödettim, sonra da hukuksal anlamda da ödettim. Bir dizi setinde yaşadığım bir taciz olayı vardı ve basına da sirayet etmişti. Kızım o zaman çok küçük olduğu için onu anneme emanet ederek şehir dışına işe gitmiştim. Evdeki bütün geçimi ben sağlıyordum ve sette yönetmenin beni meta olarak görmesine çok sabır gösterdim. Bu olay mahkemeye taşındı ve davayı kazandım. Bu süreç uzun sürdüğü için kanal diziyi durdurmuştu ve benim adım sorunlu oyuncuya çıktı ve bir süre iş bulamadım. Hakkımı savunmak isterken reklam yapmakla suçlandım. Bu sektörde bu adamın nasıl biri olduğunu duyurmak istedim. Bir adamın adi ve şerefsiz oluşunun reklamını yaptım. Ben reklam yapmakla suçlayan insanlar sonra aynı adamla sorunlar yaşadı" şeklinde konuştu.