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Selçuk Yöntem, Empati programında hayatını anlattı

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Usta aktör Selçuk Yöntem, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.

ÇEKTİĞİM BÜYÜK ACILARDAN BİRİYDİ

Selçuk Yöntem, konservatuarı kazandıktan sonra başarılı bulunmayıp okuldan atıldığını, Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hikayesini Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati'de paylaşırken "Çektiğim en büyük acılardan biri Danıştay'a gitmekti" cümlesini kurdu!

Zuhal'le çok genç evlendik

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Yabancı dilin yokmuş ama Londra'ya gitmişsin, İngiltere benim için tecrübe olarak 10 yıla bedel dedin mi? Neler oldu İngiltere'de" sorusuna Selçuk Yöntem : "O bir hülyaydı, İngiltere'de master yapmak, Royal Akademi'ye gitmek, çalışmamız gerekiyordu orada.

Zuhal'le bir ailenin yanına gittik, bir barda bir arkadaşım sunuculuk buldu bana ama, İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar bana, ezberledim. Okuyorum iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay.

Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım, restoranda menajerliğe kadar yükseldim. sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik, o 19 yaşında ben 23 yaşındayım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük"

Berlin'de taksici "Biraz trafik var 13 dakika" dedi

Berlin'de yaşayan Selçuk Yöntem, Berlin için: "Berlin kültürel ve farklı bir yapıya sahip olduğu için beni çekiyor. İster sakin ister hızlı bir hayat sürüyorsunuz.

Orada zaman daha ağır akıyor gibi geliyor bana, telaşsız ve stressiz akıyor. Biz çok renkli bir ülkeyiz, her gün bir şey oluyor. Son gittiğimde taksiciye "ne kadar da gideriz" dedim, "biraz trafik var 13 dakika" dedi.

Bizim taksi bulmamız yarım saat sürüyor. Öyle bir sakin ve telaşsız, sabırlı bir hayat var Berlin'de. İstanbul'da zaman hızlı akıyor. Yurdumun lezzetleri başka ama" cümlelerini kurdu...

Amadeus'a başlamadan önce Sadri Alışık'ı rüyamda gördüm

5 yıldır kapalı gişe oynadıkları "Amadeus"daki rolünü kabul etmeden önce rüyasında Sadri Alışık'ı gören Selçuk Yöntem "Bugüne kadar 2-3 rüya varsa bana işaret, bu çok enteresandı" dedi.

Ve oyun öncesi gördüğü rüyasını şu cümlelerle anlattı: "Rahmetli Sadri Alışık'la hiç tanışmadım, çok tanışmak isterdim, çok iyi bir aktördü. Kerem Alışık bana oyunu teklif ettiği zaman düşünelim dedim, zaman geçti, en son görüşmeyi yapacağız evet mi hayır mı durumundayız.

Rüya gördüm, Sadri Abiyi gördüm rüyamda, nasıl güzel gözler ve kirpikler, bana rüyamda gözleriyle onay verdi" rüyamı Kerem'e anlattığımda, ağladı. İyi ki o işaret yapmış.

Uykuyu kimse çözemedi, ben rüyalara inanıyorum... Rüya diye bir gerçek var, çünkü bana öyle gülümsemeyip hayır da diyebilirdi. Boş boş da bakabilirdi... Bu olay bir gerçek"

Babama minnettarım

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Bugün babana ne söylemek istersin" sorusunu Selçuk Yöntem şu sözlerle yanıtladı: "Bana öğrencilik yaşamımda konservatuara girdiğim zaman yaptığı yardımlara, buna vesile olmasına, beni tiyatroya, operaya, baleye götürmesine, klasik müzik dinlettirmesine minnettarım. Ona çok teşekkür ediyorum, çok şey borçluyum"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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