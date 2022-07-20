Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hayatı hızlı yaşadığını söyleyen Ural, kadın hayranları hakkında konuştu.

"ZAMANIN TARKAN'I İDİM"

Sağlıklı yaşamaya özen gösterdiğini söyleyen Selçuk Ural, "Alkol kullanmıyorum ve spor manyağı bir insanım. Tenis yapıyorum ve çok kupam var. Zamanın Tarkan'ı idim. Bütün gazinolarda ben vardım, en çok ilanı olanlardan biriydim. 1975 yılında askerden geldim haftada 21 program ve 6 matine yapardım. Bunları yaşarken raydan çıkmadım. Çapkın bir adamdım ve hayatı çok hızlı yaşadım.

"50 SENE NAMAZ KILDIM"

Gençlik yıllarından bahseden Ural, sözlerine şöyle devam etti: "40-50 sene namaz kıldım. Etrafımda çok alkolik arkadaşım oldu ve bazıları genç yaşta öldü. O dönem çok yakışıklı olduğum için bütün filmciler peşime takıldı. Film çekmek bana cazip gelmedi çünkü sahnelerden daha çok kazanıyordum. Hayatı çok hızlı yaşamış bir adamım."

"KADINLAR KAPIMDA YATARDI"

"Popülerdim ve bütün kadınlar kapımdaydı. Karım, kapıdaki kadınları görünce hizmetçiye 'yazık şu kadınlara su verin' derdi. Şöhret isimler gece yarılarında kapımı çalardı. Karım, anne gibi kardeş gibi beni sineye çektiği için 50 yıldır ayrılmadık. Hastalıklı hayranlarım oldu, kapımın önünde arabasında uyuyanlar vardı. Kimlerden neler çektiğimi sanatçı dostlarım da bilir. Flört yaşadığım bazı sanatçılar şimdilerde dostum. Çünkü kimseye kötülük yapmadım."