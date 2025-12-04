Sekizinci Aile Finalinde büyük sürpriz! Ali Atay oğlunun bestesini kullandı

"FİNALDE DUYACAĞINIZ MÜZİK OĞLUMUN BESTESİ"

Atay, Sekizinci Ailenin 8. bölümünün final sahnesine özel bir anlam yüklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bunu açıklamayı daha sonraya bırakacaktım ama finalin finalinde çok özel bir şey var. Orada duyacağınız şarkı, oğlumun yaptığı bir beste. Küçük yaşına rağmen kendi kendine melodiler üretmeyi çok seviyor. Biz de zaman zaman birlikte çalıyor, küçük kayıtlar alıyoruz. Bu kayıtların içinden bir melodiyi Okan Kaya ile birlikte düzenledik ve sahneye yerleştirdik. Sahnede öyle bir karşılık buldu ki… Çok doğru bir eşleşme oldu. Bölümün sonuna da 'Fikret Ali Atay'a özel teşekkürler' şeklinde bir not ekledik. Bu benim için tarifsiz derecede romantik, oğluma bırakabileceğim çok özel bir hatıra gibi. Üstelik planlı değildi; tamamen doğal bir süreçte ortaya çıktı."

HAZAL KAYA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Ali Atay'ın bu açıklaması sırasında stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Eşinin sözlerini dinlerken gözleri dolan Hazal Kaya, projeyle aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"O anı anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. 'Ben doğurdum diyesim var' çünkü oğlumuzun melodisinin böyle bir sahnede yer alması inanılmaz bir his. Sekizinci Aile bizim için sadece bir iş değil. Gerçekten evladımız gibi… Çok farklı, çok yoğun bir deneyimdi."

EKİBE GÖRE 'SEKİZİNCİ AİLE', SADECE BİR DİZ DEĞİL BİR YOLCULUK

Program boyunca ekip, dizinin yaratım sürecine ve set atmosferine dair samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncular, karakterlerin hikâyesine duydukları bağlılık, set ortamındaki enerjileri ve projenin izleyicilerde yarattığı etki üzerine konuştu.

Ali Atay, ekibin uyumuna özellikle vurgu yaparak, dizinin tonunun ve müzikal yapısının bu birliktelikle daha da güçlendiğini söyledi. Final bölümüne oğlunun bestesinin eklenmesinin ise hem kendisi hem de tüm ekip için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.