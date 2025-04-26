Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Türk televizyonlarının yıldızı, sahnelerin vazgeçilmezi Seda Sayan, bu kez aşklarıyla değil, dudak uçuklatan servetiyle gündemde! Yedi kez nikâh masasına oturan ve son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le 2022 yılında evlenerek "Şansım yedinci seferde döndü" diyen Sayan, adeta gayrimenkul kraliçesi çıktı.

Yıllardır ekranda aldığı astronomik program ücretleri ve sahne gelirleriyle adından söz ettiren Seda Sayan, meğer yatırım konusunda da tam bir profesyonelmiş. İstanbul'un elit semtlerinden Zincirlikuyu ve Etiler'deki ultra lüks rezidanslarda daireleri olduğu ortaya çıktı. Üstelik sadece merkezi lokasyonlarla yetinmeyip, ailesi ve akrabalarını da çeşitli semtlerde ev sahibi yapmış. İstanbul sınırları içinde tam 30 daire ve dükkana sahip olduğu konuşuluyor. Bu da yetmezmiş gibi, Bodrum'da üç adet görkemli villasının da bulunduğu gelen haberler arasında.

YATIRIMLARI SINIR TAŞIMADI

Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de taşınmaz yatırımlarıyla öne çıkan Seda Sayan, Londra ve Miami'de de ev sahibi. Üstelik Miami'deki evinin deniz manzaralı olduğu ve ünlüler arasında büyük rağbet gördüğü iddia ediliyor.

AYLIK KİRA GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sayan'ın sadece kira gelirinin aylık 500 bin TL olduğu söyleniyor! Başka bir deyişle, Seda Sayan her ay neredeyse sahneye çıkmadan da yarım milyon lira kazanıyor.