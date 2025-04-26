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Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
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Seda Sayan, yatırımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul, Bodrum, Londra ve Miami'de birçok gayrimenkule sahip olan sanatçının, aylık kira gelirinin 500 bin TL'yi bulduğu belirtiliyor. Lüks evleri ve yüksek kazancıyla Sayan, servetini katlamaya devam ediyor.

Türk televizyonlarının yıldızı, sahnelerin vazgeçilmezi Seda Sayan, bu kez aşklarıyla değil, dudak uçuklatan servetiyle gündemde! Yedi kez nikâh masasına oturan ve son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le 2022 yılında evlenerek "Şansım yedinci seferde döndü" diyen Sayan, adeta gayrimenkul kraliçesi çıktı.

Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Yıllardır ekranda aldığı astronomik program ücretleri ve sahne gelirleriyle adından söz ettiren Seda Sayan, meğer yatırım konusunda da tam bir profesyonelmiş. İstanbul'un elit semtlerinden Zincirlikuyu ve Etiler'deki ultra lüks rezidanslarda daireleri olduğu ortaya çıktı. Üstelik sadece merkezi lokasyonlarla yetinmeyip, ailesi ve akrabalarını da çeşitli semtlerde ev sahibi yapmış. İstanbul sınırları içinde tam 30 daire ve dükkana sahip olduğu konuşuluyor. Bu da yetmezmiş gibi, Bodrum'da üç adet görkemli villasının da bulunduğu gelen haberler arasında.

Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

YATIRIMLARI SINIR TAŞIMADI

Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de taşınmaz yatırımlarıyla öne çıkan Seda Sayan, Londra ve Miami'de de ev sahibi. Üstelik Miami'deki evinin deniz manzaralı olduğu ve ünlüler arasında büyük rağbet gördüğü iddia ediliyor.

AYLIK KİRA GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sayan'ın sadece kira gelirinin aylık 500 bin TL olduğu söyleniyor! Başka bir deyişle, Seda Sayan her ay neredeyse sahneye çıkmadan da yarım milyon lira kazanıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıJon snow:

Garibanlara saçma sapan şeyler izlettiripde kazandı evet

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısamet:

aylık beş yüz bin onlar için büyük bir para değil

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıNetherill:

30 daire nasıl 500 bin TL yapıyor arkadaş. en kötüsü 25 bin TL olsa kiranın 750 bin TL yapar. dükkanları saymıyorum bile.

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıHaberler.com .:

İyi de bu haberden bize ne demeyin işte görün sizzengin ettiniz bunu

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

haberi yazan arkadaşın ağzından şorikleri akmış:)))

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıCasus:

şimdiye kadar sayısız kocadan kopardıklarının yanında az bile!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

fakirin yokluğu ağız yorar

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bence 500 binden cok fazladir. Sadece Miami deki belki 500 bindir...

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Haber YorumlarıSelman kaya:

abi sakamisin sadece Londra'daki evini kiraya versen ayda 500 bin alir

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Haber Yorumlarıkartal pençesi:

sallamasyon haber yapmayin ne aylık besyuzbin kira geliri ne villadan malikaneden bahsediyon aylık gelir beşyüz binmiş peh

Yorum Beğen3
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