Seda Sayan aşk sarhoşu! 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş dans etti

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'le evlilik kararı almıştı. Kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan Ökten'le Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Çiçeği burnunda çiftin aşkları ise dolu dizgin gidiyor.

DANS ETTİLER

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Evlilik haberinin ardından Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.

YANIT GECİKMEDİ

Seda Sayan kendisi ve sevgilisi hakkındaki haberlere canlı yayında yanıt verdi. Tv8'de yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Sayan "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret. Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz. Çok iyi müzisyen ve öğretmen aynı zamanda. Ben albümü bir tek Çağlar'a değil, daha önce de söylemiştim aynı albümün startını verdim. DMC de bunu biliyor. Çağlar Ökten, Esra Özmen, Safiye Soyman ve kendi albümüm" dedi.