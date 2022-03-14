Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile aşkını ilan etti. Sayan, bugünkü canlı yayınında "Teklife cevabım sonsuza dek evet" diyerek genç sevgilisiyle dans etti.
Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Sayan, evlilik teklifine bugünkü canlı yayında cevap verdi.
SEDA SAYAN AŞKA GELDİ
Star TV ekranlarında hafta içi her gün program yapan Seda Sayan, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Evlilik teklifi aldığını doğrulayan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.
CANLI YAYINDA DANS ETTİLER
Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak dans etti. Romantik anlar yaşayan genç şarkıcı, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.