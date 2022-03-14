Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti - Haberler

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Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile aşkını ilan etti. Sayan, bugünkü canlı yayınında "Teklife cevabım sonsuza dek evet" diyerek genç sevgilisiyle dans etti.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Sayan, evlilik teklifine bugünkü canlı yayında cevap verdi.

SEDA SAYAN AŞKA GELDİ

Star TV ekranlarında hafta içi her gün program yapan Seda Sayan, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Evlilik teklifi aldığını doğrulayan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

CANLI YAYINDA DANS ETTİLER

Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak dans etti. Romantik anlar yaşayan genç şarkıcı, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Seda Sayan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (14)

Hayri :

Burada ilginç olan kaç kere veya genç biri ile olması değil yahu insan her bulduğunu milletin gözüne niye sokarki hepsine aynı kelamları yapıyosun 3 ay sonra güm ha dava gundem se ki öledir değmez bu kadar sululuğa zaten bişeye ihtiyacın yok

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Wonder Woman:

Niye erkekler evlenebiliyorsa kadınlarda evlenir. Kıymet vermeyene yol verilir kıymet verende gelir oturur. 9 kerede evlenir 99 kerede size ne bize ne. Allah allah

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erman genç :

Bunlarada evlenme programı yaptırırlar sonra akıl verirler millete milletimizde kuzu gibi dinler biri diyemez sen kendin niye evli kalamıyorsun madem diye

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