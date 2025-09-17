Haberler

Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Jennifer Lopez'in Türkiye konseri sonrası yaşadığı anıyı anlattı. Lopez'le fotoğraf çektirmek için sabaha kadar beklediğini söyleyen Bakan, "Saat 04.30 da olsa çektireceğim" sözleriyle kararlılığını dile getirdi. Fotoğraf için 1 milyon TL ödediği iddialarını ise esprili bir dille yalanladı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Jennifer Lopez'in Türkiye konserinin ardından yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı. Lopez'le fotoğraf çekilmek için saatlerce beklediğini söyleyen Bakan, bu süreçte eşiyle arasında geçen diyalogu da esprili bir dille aktardı.

Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı

Bakan, "Eşim 'Artık yeter, çok bekledik' dedi ama ben geri adım atmadım. 'Bu kadar bekledim, saat 04.30 da olsa fotoğraf çektireceğim' dedim ve sonunda da çekindim" sözleriyle sabrının karşılığını aldığını ifade etti.

Kulislerde, Seda Bakan'ın Jennifer Lopez ile fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak oyuncu bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Konuya esprili yaklaşan Bakan, "Vermem, zaten öyle bir şey yok ki" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı

Ekonominin patronundan canlı yayına damga vuran sözler
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
İstanbul trafiğinde yeni uygulama! Tüm araçların radyolarında bu anons duyulacak

Trafikte yeni dönem! Tüm radyolarda müzik duracak, bu anons duyulacak
Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Survivor'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.