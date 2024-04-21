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Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım

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İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart seçiminde kaybeden Hakan Peker, siyaset defterini kapatmadığını ve bu süreçte kimseye kırgın olmadığını söyledi.

Şarkıları ve gençlere meydan okuyan tarzıyla her fırsatta adından söz ettiren şarkıcı Hakan Peker, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçimi kaybeden Peker, günler sonra suskunluğunu bozdu.

"SEÇİLSEYDİM BİR SÜRÜ ŞEY YAPACAKTIM"

Yüzde 3,68'lik oy oranıyla seçimi kaybeden ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Peker, seçimle alakalı "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı"

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKI OLAN HER İNSAN SİYASETE ATILABİLİR"

Bu süreçte kimseye kırgın olmadığını belirten ünlü isim "Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım

Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım

Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Hakan Peker Safranbolu İYİ Parti Siyaset Ünlüler Magazin Politika Haberler

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