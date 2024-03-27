Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum

Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe atmasıyla gündeme geldi. Eleştirilerin hedefi olan oyuncu sessizliğini bozdu.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ VE AHLAKİ ÇÖKÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" diyerek seçim torbasını çöpe atan Ünalmış, bir takipçisinin "İş istiyor diye yorumladım" yorumuna sessiz kalmadı. Takipçisine ateş püsküren Ünalmış şu ifadeleri kullandı: "Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf fark etmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür. Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye'de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum."