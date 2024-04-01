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Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti

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Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz sene Bülent Şakrak ile boşandı. Adı bir süredir Güçlü Mete ile anılan Düvenci'den ilişkiye ilan eden paylaşım geldi.

SEÇİM SONUÇLARINI BİRLİKTE TAKİP ETTİLER

Düvenci'nin bir süredir meslektaşı Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile anılıyordu. Daha önce yaptığı açıklamada aşık olabileceğini ama evlilik düşünmediğini belirten oyuncu, dün akşam seçim sonuçlarını sevgilisiyle takip etti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Düvenci, sevgilisini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti

"EVLENECEĞİMİ ZANNETMİYORUM, AŞIK OLABİLİRİM"

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti

Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti

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Ecem Altan
Ecem Altan
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