Savcılık soruşturması sonrası Manifest'in konserleri birer birer iptal ediliyor

Beşiktaş'taki konserinde "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Manifest grubu, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananların ardından grubun konserleri peş peşe iptal edilmeye başladı.

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest grubu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktan yapılan açıklamada, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu belirtildi. Bu davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği, ayrıca kültürel değerlerin zedelenmesine neden olabileceği ifade edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİFEST'TEN İLK AÇIKLAMA

Grup üyeleri gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü."

KONSERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

Yaşananların ardından Manifest grubunun sahne alacağı konserler iptal edilmeye başlandı. 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konserin iptal edildiği, etkinlik sayfasının kaldırıldığı ve gruba ait tüm paylaşımların silindiği görüldü. 14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanan konserin de iptal edildiği öğrenildi.