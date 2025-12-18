Sarp Levendoğlu: 'Arka Sokaklar Türkiye'nin en başarılı dizisi'

KANAL D'nin zamansız yapımı Arka Sokaklar ile yeniden izleyici karşısına çıkan Sarp Levendoğlu, fenomen dizi ve oyunculuğu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Levendoğlu, "Arka Sokaklar bu anlamda Türkiye'nin en başarılı dizisi" dedi.

'DAHA ÖNCE DE YOLLARIMIZ KESİŞTİ'

Arka Sokaklar'da Barış Bozoğlu karakterine hayat veren Levendoğlu, diziyle yollarının ilk kez bu sezon kesişmediğini söyledi: Aslında Türker (İnanoğlu) Abi beni 8'inci sezonda istemişti. Sonra araya başka işler girdi. Ardından yapım ve senarist, beni polis karakteri olarak diziye almaya karar verdi.

'SEYİRCİNİN BİR İZLEME ALIŞKANLIĞI VAR'

"Seyircinin Arka Sokaklar'a dair bir izleme alışkanlığı var" diyen Levendoğlu, dizinin reyting başarısına dikkat çekti: "Bir dizinin en büyük başarısı, reyting alıp devam edebilmesidir. Arka Sokaklar bu anlamda Türkiye'nin en başarılı dizisi."

'TÜM AİLEYE HİTAP EDİYOR'

Hakan Gence'ye konuşan Sarp Levendoğlu, dizinin temposunu farklı kılan unsurlara da değindi: Ben hiperaktifim. Evde dizileri ayakta, hızlı hızlı izlerim. Ama Arka Sokaklar farklı. Normalde bir bölüm 80 sayfa yazılırken bizimki 125 sayfa. Sürekli plan değişiyor; çünkü aksiyon var. O yüzden izlemesi rahat ve tüm aileye hitap ediyor.

'BARIŞ KENDİ ADALETİ OLAN BİR KARAKTER'

Sarp Levendoğlu, Barış Bozoğlu'nun neden sert bir mizacı olduğunu açıkladı. Başarılı oyuncu, Bozoğlu'nun zengin bir aileden geldiğini ancak geçmiş travmalarının karakterin sertliğini belirlediğini söyledi: Yalıda doğmuş, varlıklı bir ailenin çocuğu. Travmalarından dolayı bunu göstermek istemiyor. Özel Harekatçı, dağlarda savaşmış. Çok alttan alan biri değil; biraz kendi adaleti olan bir karakter.

D Media imzalı Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.