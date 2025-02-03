Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği kıyafetle adından söz ettirdi.

"ESKİ HALİ DAHA GÜZELDİ"

Şarkıcının derin dekolteli elbisesi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Zara'nın cesur tercihini gören sosyal medya kullanıcıları "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi", "Yakışmadı", "Eski hali daha güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Zara'nın büyük yankı uyandıran kıyafeti;