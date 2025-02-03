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Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

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Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, şimdilerde sahnede giydiği kıyafetlerle gündeme geliyor. Sahne aldığı bir mekanda cesur seçimiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcının son halini görenler "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi" dedi.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği kıyafetle adından söz ettirdi.

"ESKİ HALİ DAHA GÜZELDİ"

Şarkıcının derin dekolteli elbisesi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Zara'nın cesur tercihini gören sosyal medya kullanıcıları "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi", "Yakışmadı", "Eski hali daha güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Zara'nın büyük yankı uyandıran kıyafeti;

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıHasan Polat:

Her zaman oldugu gibi: YASLANDIKCA igrenclesiyorlar

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

SES GİDİNCE VÜCUDA GEÇMENİN BİR GÖSTERGESİ..

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Haber YorumlarıPerwer:

Kocasının sahibi olduğu TV yüzün reklam desteği yetmemiş olacak ki soyunmaya başladı ve bedelini satışa çıkardı

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

utanman yoksa dilediğini yap( hadis) millette haya duygusunu yok etti kamalist sistem. ve buna çağdaşlık dediler. yazık

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

eeeeeee ne demisler üzüm üzüme baka baka :))) handeye ve gülsene bakabaka zarada geliyo yavaş yavaş :)

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Haber YorumlarıErtan:

Türkülerinle, yorumlarınla, sesinle yüreğimize taht kurmuştun. Kırdın attın yüreğimdeki tahtı.

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

leş

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Haber YorumlarıDağıstan:

Seyirci,misafir,müşteri vs böyle çekilir mekanlara. Yaşa ,başa bakmaz bu işler, parayı verene hoş görünmek lazım

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Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

Artisler böyle geyinir

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Haber Yorumlarıilker oymak:

Aşkım ZARAM Benim Birtanem GS ????

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