Şarkıcı Nez, 43. yaş gününü 21 yıl önceki ateşli dansıyla kutladı - Haberler

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Şarkıcı Nez, 43. yaş gününü 21 yıl önceki ateşli dansıyla kutladı

Haberler.com - Magazin
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Bir döneme şarkıları kadar ateşli danslarıyla da damga vuran şarkıcı Nez 43 yaşına bastı. Doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutlayan ünlü şarkıcı için "Aradan geçen 21 senede hiçbir şey değişmemiş" yorumları yapıldı.

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, 43'üncü yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı dansla kutladı.

Dansıyla kısa sürede gündeme gelen Nez'in paylaşımıyla ilgili "Aradan geçen 21 senede hiçbir şey değişmemiş", "Bizi yıllar öncesine geri döndürdün", "Zaman geçse de Nez aynı Nez" şeklinde yorumlar yapıldı.

Pandemi döneminde saçlarını kısaltarak sarıya boyatan şarkıcı, "Proje için saçlarımı kazıttım" derken, "Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor" şeklindeki yorumlara tepki göstermişti.

Şarkıcı Nez, 43. yaş gününü 21 önceki ateşli dansıyla kutladı

Güzel şarkıcı, "Neden bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor. Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp, 'Muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar (1)

vatandaş rıza:

Tost makinesinden bile video cekenler var vay be

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