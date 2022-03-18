Şarkıcı Nez, 43. yaş gününü 21 yıl önceki ateşli dansıyla kutladı

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, 43'üncü yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı dansla kutladı.

"21 SENEDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ"

Dansıyla kısa sürede gündeme gelen Nez'in paylaşımıyla ilgili "Aradan geçen 21 senede hiçbir şey değişmemiş", "Bizi yıllar öncesine geri döndürdün", "Zaman geçse de Nez aynı Nez" şeklinde yorumlar yapıldı.

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Pandemi döneminde saçlarını kısaltarak sarıya boyatan şarkıcı, "Proje için saçlarımı kazıttım" derken, "Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor" şeklindeki yorumlara tepki göstermişti.

"KADINLIK SADECE SAÇLA OLMAZ"

Güzel şarkıcı, "Neden bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor. Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp, 'Muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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