Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı
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Başarılı şarkıcı Nadide Sultan, oğluyla birlikte hafta sonu İstanbul'da etkili olan karın tadını çıkardı. Evinin bahçesinde oğluyla doyasıya kar topu oynayan şarkıcı, eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından geriye vatandaşların eğlenceli anları kaldı. Sevilen şarkıcı Nadide Sultan da 3,5 yaşındaki oğluyla evinin bahçesinde kar topu oynadı.
ÖNCE KAR TOPU OYNADILAR SONRA KARDAN TATLI YAPIP YEDİLER
Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi. Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık. Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz. Şifa olsun" dedi
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 185 binden fazla takipçisi bulunan Nadide Sultan, oğluyla bir fotoğrafını da "Aşkımla karlar erimeden" notuyla paylaştı.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022