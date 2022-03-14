Şarkıcı Nadide Sultan, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla karın keyfini çıkardı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından geriye vatandaşların eğlenceli anları kaldı. Sevilen şarkıcı Nadide Sultan da 3,5 yaşındaki oğluyla evinin bahçesinde kar topu oynadı.

ÖNCE KAR TOPU OYNADILAR SONRA KARDAN TATLI YAPIP YEDİLER

Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi. Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık. Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz. Şifa olsun" dedi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 185 binden fazla takipçisi bulunan Nadide Sultan, oğluyla bir fotoğrafını da "Aşkımla karlar erimeden" notuyla paylaştı.