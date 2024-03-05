Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım

Şarkıcı Müşerref Akay, Haberler.com'un Youtube kanalında izleyiciyle buluşan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Akay, hayatında yaşadığı pek olayı paylaştı. Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna da cevap vererek, eski eşinin kendisine el kaldırması üzerine kocasını dövdüğünü açıkladı.

Akay, "Karşımdaki insan bir gün meyletti. Ben ona en baştan söylemiştim. Çünkü biz ailede küfür bilmeyiz, şiddet bilmeyiz. Biz çok kaliteli ve huzurlu bir aileydik. Kendisine dedim ki; Bana elini kaldırdığın anda seni boşarım. Bu hep o dediğimden kaynaklı geri çekiliyordu, fevri bir adamdı. En sonunda artık nasıl olduysa, bir gün şiddet göstermeye kalktı ama ben bir Çerkez kızıyım. Öyle olmaz bak böyle olur dedim. Onu yaptıktan sonra ayrıldım zaten, çocuklarımı aldım, annemin evine gittim. Ben vurduğum erkeği tekrar kocam diye koluma takıp gezer miyim?" ifadelerini kullandı.

MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Müşerref Akay, Sanat Müziği şarkıcısı ve oyuncudur. 1952, İstanbul doğumlu. Çerkez kökenli ve aslen Balıkesirlidir. Annesi Nebahat Akay'dır. Şeref adında erkek kardeşi vardır. Müşerref Akay, manken Şenay Akay'ın da halasıdır. Mahmut Tezcan'la evlenmeden önce Müşerref Tezcan adıyla biliniyordu.

Müşerref Akay, 14 yaşında Hürriyet gazetesinin açtığı ses yarışmasına katıldı. Aynı yarışmaya Selami Şahin de katıldı, orada onunla tanışıp iyi arkadaş oldular.

1971 yılında Yılmaz Güney'in 'Baba' filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan "Türkiyem" filminde başrolde oynadı. O yıllarda "Türkiyem" şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı. 1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney'in olduğu "O'na Çirkin Kral Derlerdi" sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı.