Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş

Şarkılarıyla adından söz ettiren Hatice, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan ederek "Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" dedi.

Yıllar önce çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren ve zaman zaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Hatice, 14 Mayıs seçimlerinde desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

"İLK TURDA BU İŞ BİTECEK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hatice, "Neden mi CHP? Bizde imamlık var, bizde dürüstlük var, bizde paylaşmak var, bizde irade var, bizde inanç var, bizde merhamet, vicdan var, koltuk sevdası değil halka sevdamız var. Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" ifadelerini kullandı.