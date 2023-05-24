Şarkıcı Ege, deprem sonrası yaşadığı travmaları anlattı: Üzüntüden sesim kısıldı, tedaviye başladık

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden şarkıcı Ege, üzüntüden sesini kaybettiğini söyledi. Bir süredir sesi için tedavi gördüğünü söyleyen şarkıcı, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım" dedi.

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllara damga vuran başarılı şarkıcı Ege, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doktor randevusu olduğu için soruları ayaküstü cevaplayan Ege, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin kendisinde travma oluşturduğunu anlattı.

"DEPREM AĞIR TRAVMA OLDU, SESİM 2 AY ÇIKMADI"

Depremde yakın dostlarını kaybettiğini ve üzüntüden dolayı sesinin kısıldığını, bel ve boyun fıtığı olduğunu söyleyen Ege, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş altı ders aldık, ilk konserimizi verdik geçenlerde, işe yaramış. Psikolojik sebeple üzüntüden oldu. Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için. Allah bir daha ülkemize göstermesin inşallah. Ben de depremde yakın dostlarımı kaybettim" dedi.