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Şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası 40 yıllık evliliğini bitirdi

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Sevilen şarkıcı Edis Görgülü'nün 40 yıllık evli anne ve babası tek celsede boşandı. Boşanma haberini duyuran Görgülü'nün annesi hayatta her şeyin planladıklarını gibi gitmediği ve belli kararla almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Şarkıları ve sahne performanslarıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası boşandı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada 40 yıllık evliliğini bitirdiğini duyuran Sevil Görgülü "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

Şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası 40 yıllık evliliğini bitirdi

ANNESİ KANSERİ YENMİŞTİ

Edis, 2022 yılında verdiği konserde annesinin bir süredir kanserle mücadele ettiğini ve artık son kemoterapisini aldığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı. Babasının konserine tek gelmesine duygulanan şarkıcı "Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama ailecek son 6 ayımız çok zor geçti. Annem yok şu an çünkü İzmir'de son kemoterapisini alıyor, bitiriyoruz artık... Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım" demişti.

Şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası 40 yıllık evliliğini bitirdi

Şarkıcı Edis Görgülü'nün anne ve babası 40 yıllık evliliğini bitirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Magazin Edis

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Yorumlar (1)

murtaza candurak:

peder bidahamı gelecez dünyaya demiş anlaşılan

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