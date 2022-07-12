Şarkıcı Ceylan'ın ablası hayatını kaybetti

2019 yılında yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle yıkılan Ceylan, bayram günü bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcının kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

AYNI ACIYI YAŞAYAN ALİŞAN'DAN DESTEK

Kardeşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ise yakın arkadaşı Ceylan'a destek oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Allah sabırlar Ceylan'ım. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

3 SENE ÖNCE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

Ceylan'ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan da 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Ceylan, pankreas iltihabı teşhisi konulan ve günlerce yoğun bakımda yatan yeğeni için günlerce dua istemiş ancak gelen acı haberle büyük bir üzüntü yaşamıştı.