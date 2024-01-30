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Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program yapan Alişan, Eskişehir'deki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Alişan, Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlattı ve acil ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program yapan Alişan, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'deki konseri için yola çıkan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"ACİL AMELİYAT DENMESE GELECEKTİM"

Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. ilaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız.

Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sivrihisar Instagram Eskişehir Alişan Magazin Güncel Haberler

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