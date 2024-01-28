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Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Şarkıcı Alişan, Sivrihisar'daki konserine giderken yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrısı yaşayan şarkıcının yapılan tahlillerin ardından acil apandisit ameliyatı olmasına karar verildi.

Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program yapan Alişan, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'deki konseri için yola çıkan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"ACİL AMELİYAT DENMESE GELECEKTİM"

Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. ilaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Alişan, apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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