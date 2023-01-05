Şarkı söyleyen Buket Aydın'ın sesi hiç beğenilmedi! Herkes aynı tepkiyi verdi

Ünlü spiker Buket Aydın katıldığı yılbaşı programında şarkı söyleyince sosyal medyada dalga konusu oldu. Birçok kişi Buket Aydın'a bir daha şarkı söylememesi için yalvardı.

Kanal D Ana Haber spikerliği görevini yürüttüğü sırada görevinden istifa ederek bir süre ekranlardan uzak duran, uzun bir sürenin ardında kariyerine anlaştığı bir TV kanalında kaldığı yerden devam eden Buket Aydın katıldığı yılbaşı programıyla gündem oldu.

SESİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Sunuculukta ne kadar başarılı olduğunu her seferinde kanıtlayan Buket Aydın, bu kez de şarkıcılığa soyundu. Program sırasında Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını seslendirdi. Şarkıcılığa sıcak bakan Buket Aydın'ın şarkı yorumu ise hiç beğenilmedi.

"LÜTFEN BİR DAHA ŞARKI SÖYLEME"

Programı izleyen sosyal medya kullanıcıları sunucunun performansını adeta yerden yere vurdu. Birçok kişi Buket Aydın'ı "Lütfen bir daha şarkı söyleme" diyerek eleştirdi.