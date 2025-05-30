Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi

Konser sırasında sahneye doğru fırlatılan plastik şişeler, ön sıralarda bulunan bazı seyircilerin başına isabet etti. Şişelerden bazıları Murat Dalkılıç'ın bulunduğu sahneye kadar ulaştı.

"BAKIN GİDERİM, GERÇEKTEN GİDERİM"

Yaşananlar karşısında sahnede zor anlar yaşayan Dalkılıç, performansını güçlükle tamamladı. Sanatçı, sahne sırasında seyircilere dönerek "Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya! Bakın giderim, gerçekten giderim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

11. KEZ AMELİYAT OLMUŞTU

Öte yandan şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle 11'inci kez ameliyat masasına yatmıştı.