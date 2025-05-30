Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi

Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi
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Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Şanlıurfa konserinde sahneye atılan şişeler nedeniyle zor anlar yaşadı. Sık sık sahneye şişe atılmaması konusunda alandakileri uyaran Dalkılıç "Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya! Bakın giderim, gerçekten giderim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Konser sırasında sahneye doğru fırlatılan plastik şişeler, ön sıralarda bulunan bazı seyircilerin başına isabet etti. Şişelerden bazıları Murat Dalkılıç'ın bulunduğu sahneye kadar ulaştı.

Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi

"BAKIN GİDERİM, GERÇEKTEN GİDERİM"

Yaşananlar karşısında sahnede zor anlar yaşayan Dalkılıç, performansını güçlükle tamamladı. Sanatçı, sahne sırasında seyircilere dönerek "Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya! Bakın giderim, gerçekten giderim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi

11. KEZ AMELİYAT OLMUŞTU

Öte yandan şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle 11'inci kez ameliyat masasına yatmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Başka konser verecek şehir mi kalmadi o şehirde neredeyse her konserde aynı şeyler yapılıyor

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yamyamlara konser verirsen böyle olur

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Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan hem adama şişe atıp hemde konsere gidiyosuunz. sevmiyosan gitme kardeşim emin ol daha çok ses ğetirirsin.

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Haber YorumlarıKemal külrer:

Medeniyet olmayan yere medeniyet götürmeyemi çalışıyorsunuz

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