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Sanatçı Dodo, Kozan konseri ile uçak korkusunu yendi

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Adana'nın Kozan ilçesine konser için gelen sanatçı Dodo, 3 yıldır yaşadığı uçak korkusunu ise Kozan konseri ile yendiğini söyledi.

Kozan'da düzenlenen açık hava konserinde sanatçı yağmuru yaşandı. İftar sonrası düzenlenen açık hava konserinde DJ Mamy gençleri coştururken pop müziğin sevilen isimleri Dodo, Ersan Er ve Ece Mumay ve Dj Mamy sahnede sevenleri ile buluştu.

İlçede 7'den 70'e binlerce kişi Şehit Kubilay Parkında bir araya geldi. İlk olarak sahneye çıkan Dodo popüler şarkılarını seslendirirken gençlerle birlikte şarkılarını söyledi. Dodo, 3 yıldır uçağa binemediğini ve uçak korkusunu Kozan konseri ile yendiğini sahnede sevenlerine aktardı. Kozan'da hayranlarının yoğun ilgisinden çok mutlu olduğunu aktaran Dodo, Kozan'ı çok beğendiğini kaydetti.

Sanatçı Ersan Er'de sevilen şarkılarını sahnede binlerce hayranı ile birlikte söyledi.

Gecede, sanatçı Ece Mumay ise Kozan için güzel bir repertuvar hazırladığını ifade ederek, binlerce seveni ile şarkılarını seslendirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ece Mumay Adana Kozan Magazin Haberler

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