Sanat dünyasında büyük kaos! Aslıhan Gürbüz, 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek duyurdu

Sosyal medya, son günlerde peş peşe gelen ifşalarla adeta çalkalanıyor. Fotoğrafçılarla başlayan taciz iddiaları, kısa sürede oyunculara kadar uzandı. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin adının karıştığı süreçte, bu kez dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, meslektaşı Gizem Güçlü'nün yıllar önce başlattığı hukuk mücadelesini gündeme taşıdı. Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2021 yılından bir ifşa, arkadaşımdan geliyor" diyerek Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

10 YIL SÜREN DİJİTAL TACİZ: SAHTE PROFİLLERLE SANAL İLİŞKİLER KURDU

Gizem Güçlü'nün ifadesine göre, oyuncu ve menajer Ertunç Uygun, yaklaşık 10 yıl boyunca Güçlü'ye ait fotoğrafları ve kişisel verileri izinsiz şekilde ele geçirerek çeşitli sosyal medya platformlarında sahte profiller oluşturdu. Bu profilleri kullanarak çok sayıda kişiyle Gizem Güçlü kimliğiyle sanal ilişkiler yaşadığı öne sürüldü.

HAPİS CEZASIYLA SONUÇLANDI

Gizem Güçlü, yaşadığı bu ağır dijital istismar sonrası yaklaşık savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Dosyada yargılanan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun hakkında 12 Kasım 2021'de görülen son duruşmada karar verildi. Mahkeme, Uygun'un TCK 136/1 maddesi uyarınca 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunu işlediğine hükmetti. Sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

ALDIĞI CEZAYI PAYLAŞTI

Gizem Güçlü, yaşananları sosyal medya hesabından şu sözlerle kamuoyuna duyurdu, "Kanıtlar doğrultusunda, yaklaşık 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan yaklaşık 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."