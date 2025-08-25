Sakız Adası'nda restoran krizi: Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda bulunan Roussiko isimli restoranda yemek yiyen dört Türk kadın, iddiaya göre mekanın sahibi tarafından Acun Ilıcalı ve ailesine yer açılması gerekçesiyle masalarından çıkarıldı. Kadınlar, itiraz ettiklerinde hakarete uğradıklarını ve fotoğraf çektikleri sırada işletmecinin uygunsuz hareketlerde bulunduğunu öne sürdü.

Yunanistan'ın Sakız (Chios) Adası'nda 22 Ağustos'ta yaşanan olay tepki topladı. Roussiko isimli restoranda yemek yiyen dört genç kadın, siparişlerinin tamamı gelmeden işletme sahibi tarafından masadan kaldırıldıklarını dile getirdi. O sırada mekâna Acun Ilıcalı ve ailesinin girdiğini anlatan kadınlar, kendilerine "Kalkın, siz Çeşme'ye gidin" denildiğini söyledi.

T24'de yer alan habere göre, D.Y., "Mekanda herkes Yunan'dı, sadece biz Türk'tük. Bu yüzden bizi seçtiğini düşünüyorum. Ayrıca dört kadın olmamızın da etkisi olabilir" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. D.Y., olay anında Acun Ilıcalı'ya dönerek "Bu size normal geliyor mu?" diye sorduklarını ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını ifade etti.

"BU TAVRI SIK SIK SERGİLİYORLAR"

Kadınların iddiasına göre, restoranın sahibi yalnızca hakaret etmekle kalmadı, cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başlayan kadınlara alaycı el hareketleri yaparak poz verdi. Bir garson ise kadınlara, işletmecinin "zengin müşteriler geldiğinde" bu tavrı sık sık sergilediğini söyledi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı ise T24'e yaptığı açıklamada, kendilerinin mekana giriş yaptığı sırada bir kargaşa gördüklerini ancak kadınların kendileri için kaldırıldığını bilmediğini söyledi. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı, "Benim yüzümden böyle bir olay yaşandığını şimdi öğreniyorum. Restorandan 12 kişilik masa istemiştim. Mekan sahibi beni tanıyınca yer ayarladı. Eğer masadan kaldırıldıklarını bilseydim asla izin vermez, hemen müdahale ederdim. Kadınları uzaktan gördüm ama detayları şimdi öğrendim."