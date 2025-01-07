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'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!

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'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Kartal'daki platosunda çıkan yangının nedenine dair rapor çıktı. İtfaiye raporunda yangının elektrik kaynaklı çıktığı kaydedildi.

Now TV'de ekrana gelen "Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler" dizisi için Kartal'da 1200 m2'lik platoya kurulan dekor, gece yarısı çıkan yangında küle dönmüştü.

'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı 'Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler' dizisinin sette çıkan yangın nedeniyle ara verilen çekimleri önceki gün yeniden başladı.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Dizinin platosunda çıkan yangının nedeni belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, itfaiye raporunda yangının elektrik kaynaklı çıktığı bilgisi yer aldı.

'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!

YAPIMCININ ZARARI BÜYÜK

Yapımcının zararının ise 50 milyon TL olduğu iddia edildi.

'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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