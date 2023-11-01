Şahsiyet 2. Sezonunun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Haluk Bilginer'in unutkanlığıyla mücadele eden emekli adliye memuru Agah Beyoğlu karakterini canlandırdığı Şahsiyet dizisinin 2. sezonunun çıkış tarihi belli oldu: 13 Kasım 2023. Dizi, Alzheimer teşhisi konulan Agah Beyoğlu'nun sıradışı cinayetlerle dolu serüvenlerini konu alıyor. Yeni sezon, toplamda 10 bölümden oluşacak ve Cansu Dere, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan ve Recep Usta gibi deneyimli isimleri kadrosunda bulunduracak.

Şahsiyet dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için geri sayım başladı. Haluk Bilginer'in unutkanlığıyla mücadele eden emekli adliye memuru Agah Beyoğlu karakterini canlandırdığı bu polisiye ve drama türündeki yapım, izleyicileri büyülemiş ve Haluk Bilginer'e En İyi Erkek Oyuncu Performansı ödülünü kazandırmıştı.

GAİN tarafından "II. Fasıl" olarak adlandırılan Şahsiyet yeni sezonunun çıkış tarihi belli oldu: 13 Kasım 2023

2018 yılında puhutv kanalında yayınlanmaya başlayan ve bir sezonluk mini dizi olarak karşımıza çıkan Şahsiyet, Agah Beyoğlu'nun Alzheimer teşhisi konulmasının ardından yaşadığı sıradışı cinayetlerle dolu serüvenlerini konu alıyordu. Dizi, uluslararası arenada büyük ses getirerek adından söz ettirmiş ve Meksika'da "El Asesino Del Olvido" adıyla da uyarlanmıştı.

Senaryosu usta yazar Hakan Günday'a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda ise daha önce Daha ve Uysallar gibi başarılı yapımlarda imzası bulunan Onur Saylak oturuyor.

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Şahsiyet'in 2. sezonu için heyecan dorukta. Toplamda 12 bölümden oluşan ilk sezonda Cansu Dere'nin canlandırdığı Nevra Elmas karakteri büyük ilgi görmüştü. Yeni sezon ise toplam 10 bölümden oluşacak. Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yanı sıra İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan ve Recep Usta gibi deneyimli isimler de kadroda yer alacak.

II. Fasıl'da, Agah Beyoğlu ile Avustralya'dan dönen kızı Zuhal Beyoğlu'nun yeni maceraları izleyiciyi bekliyor. Ancak hikayenin detayları henüz açıklanmış değil.

GAİN, Şahsiyet 2. sezonu için heyecan dolu bir fragmanla bizleri karşılıyor. "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm… Ama nereye döndüm?" cümlesiyle, yeni sezonun ne kadar etkileyici ve sürükleyici olacağının ipucunu veriyor.

Sonuç olarak, Şahsiyet'in 2. sezonu için 13 Kasım 2023 tarihi oldukça sabırsızlıkla bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.