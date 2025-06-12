Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran voleybolcu Sahra Işık, 2018 yılında programın Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi almıştı. İkili, 2019 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

BİR DÖNEM SORUN YAŞAMIŞLARDI

Yaklaşık 9 yıldır birlikte olan çift, evliliklerinde bir dönem kriz yaşamış, ilişkilerini kurtarmak için çift terapisine bile başvurmuştu. O dönem açıklama yapan İdris Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" diyerek ilişkilerine sahip çıkmıştı.

Zor günleri geride bırakan çift, mutlu evliliklerini bir adım öteye taşıdı. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Doğum sancılarının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan Işık, uzun süren doğum sürecinin ardından ilk bebeklerini kucağına aldı.

Ünlü çift, oğullarıyla ilk karelerini sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.