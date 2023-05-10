Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajerinden açıklama: Ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır

Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, hayranı yüzünden koruma tarafından müdahale edilirken sahneden aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan şarkıcının menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tedbiren gözlem altındadır. Çok şükür hayati ve çok ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır" dedi.

Merkez Akdeniz İlçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat evi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahneden şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruma olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"HAYATİ VE CİDDİ BİR SAĞLIK DURUMU BULUNMAMAKTADIR"

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkogˆulları, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sanatçımız Kibariye dün akşam Mersin'de sahnede yaşadığı kaza sebebi ile Mersin Şehir Hastanesi'nde tedbiren gözlem altındadır. Çok şükür hayati ve çok ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır. Müşahede süreci tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir" dedi.