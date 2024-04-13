Şahan Gökbakar İranlı Recep İvedik'e dava açacak

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü komedyen Şahan Gökbakar İran'lı Recep İvedik'e dava açacak.

Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında yer alan " Recep İvedik "in benzerinin İran'dan çıkmasına tepki gösteren ünlü komedyen Şahan Gökbakar " Binlerce mesaj geldi bu arkadaşla ilgili işlem yap diye. Aslında ilk başta komik geldi ama sizle haklısınız. Marka patent bürosu ve avukatlar ilgileniyor" dedi.

İRAN'LI RECEP İVEDİK; "HAYRANIYIM"

DurakMedya'nın ulaştığı İran'lı Recep İvedik hayranı Rajab Mashadi hayranı olduğu Recep İvedik'i çok sevdiğini söyledi. Mashadi "Recep İvedik taklitleri yaparak insanları güldürmek istedim. Ama sayın Şahan Gökbakar çok kızmış. Kötü bir niyetim yoktu oysa" diye konuştu.

İran'lı Mashadi, Recep İvedik'in resmini ve ismini kullanarak restoran açtığı ve buranın reklamını da İvedik karakteriyle yaptığı görüldü.