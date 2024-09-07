Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı

Komedyen Şahan Gökbakar, 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda bir villa satın aldı. Daha önce "Özel mülktür girilmez" yazısı asarak sahil deniz kumu döktürüp zodya botla tonoz bırakan Şahan Gökbakar, günlerce konuşulmuştu. Ünlü komedyenin sık sık gündeme gelen villasının kaçak olduğu ortaya çıktı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme bölgenin imara açık olmadığı ve aykırı binaların yapıldığı tespit edildi. Gökbakar'ın "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip bölgedeki villası için yıkım kararı verildi. Kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne de yazı gönderildiği öğrenildi. Yıkım kararına karşı çıkan Şahan Gökbakar ise yasal süreç başladı. Konunun yargıya taşınmasıyla yıkım işlemlerine de başlanamadı.

"ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLMEZ" TABELASI ASMIŞTI

Ünlü komedyen daha önce 10 milyon liraya satın aldığı villasının önünden insanların denize girmesinden rahatsız olduğu için "Özel Mülktür Girilmez" tabelası asarak sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı. Komedyenin tabela astığı görüntülerin o dönem gündem olmasıyla Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlatılmıştı.