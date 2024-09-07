Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında satın aldığı ve "Özel mülktür girilmez" diyerek tabela astığı Marmaris'teki villasının kaçak olduğu tespit edildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen villa için yıkım kararı çıktı ve belediyeye uygulama yazısı gönderildi.
Komedyen Şahan Gökbakar, 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda bir villa satın aldı. Daha önce "Özel mülktür girilmez" yazısı asarak sahil deniz kumu döktürüp zodya botla tonoz bırakan Şahan Gökbakar, günlerce konuşulmuştu. Ünlü komedyenin sık sık gündeme gelen villasının kaçak olduğu ortaya çıktı.
YASAL SÜREÇ BAŞLATTI
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme bölgenin imara açık olmadığı ve aykırı binaların yapıldığı tespit edildi. Gökbakar'ın "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip bölgedeki villası için yıkım kararı verildi. Kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne de yazı gönderildiği öğrenildi. Yıkım kararına karşı çıkan Şahan Gökbakar ise yasal süreç başladı. Konunun yargıya taşınmasıyla yıkım işlemlerine de başlanamadı.
"ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLMEZ" TABELASI ASMIŞTI
Ünlü komedyen daha önce 10 milyon liraya satın aldığı villasının önünden insanların denize girmesinden rahatsız olduğu için "Özel Mülktür Girilmez" tabelası asarak sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı. Komedyenin tabela astığı görüntülerin o dönem gündem olmasıyla Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlatılmıştı.