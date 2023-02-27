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Şahan Gökbakar'ın "Kaliteli çadır" sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

Magazin Haberleri

Kızılay'dan çadır satın aldığı iddialarına canlı yayında cevap veren Haluk Levent, 10 bin liralık çadırların kışa dayanıklı olmadığını, kaliteli çadırları toplamda 22 bin liraya aldıklarını söyledi. Şahan Gökbakar ise Levent'in bir hafta önceki yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Bu çadırları 10 bin liraya almışsın" sözleriyle ünlü şarkıcıyı eleştirdi. Gökbakar'ın sorusuna Levent'ten jet hızında yanıt geldi.

11 ili yıkan depremlerin ardından birçok kurum ve STK, bölgeye yardım gönderdi. Bu noktada Ahbap Derneği'nin de gönderdiği çadırların bir kısmının Kızılay'dan satın alındığı ortaya çıktı. Haluk Levent ise bu sabah Fox Tv'nin canlı yayınına çıkarak her şeyi tek tek açıkladı.

Haluk Levent, "Arkadaşlarım Kızılay'ın çadır sattığını öğrenince hemen harekete geçtiler. Çadır satıldığını duyunca hemen 2 bin 50 adet sipariş verdik. Bir çadırı 22 bin liraya aldık, nakliye ve KDV'si dahil. Bu çadırlar kaliteli. 10 bin liraya da var ama soğuk havaya dayanıklı değil. Bölgede sıcaklık eksi 10 dereceyi buluyor" ifadelerini kullandı."

Şahan Gökbakar'ın 'Kaliteli çadır' sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Haluk Levent'e yönelik paylaşımlar yaptı. Gökbakar "Haluk bu sabah televizyonda, Kızılay'la alışverişini cansiperhane savunurken "Fiyat normal, çadırlar kaliteli" dedi. Kendi Tweeti. 145.446.500tl / 13.250çadır = 10.970tl. Haluk, sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de, bu aldıkların kalitesiz miydi?" açıklamasını yaptı.

Şahan Gökbakar'ın 'Kaliteli çadır' sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi. Levent ünlü oyuncunun sorusuna "Sevgili Şahan. 19 binlik +KDV çadırlardan yani bizim 2050 tane aldığımız çadırlardan şu anda olsa hiç ucuz çadır almam. Çünkü tam korunaklı, çok sıcak, deprem çadırı. Piyasada yok şu anda. Keşke olsa da alsak. Yani bu hesaplama çadır kalitesine göre değişiklik gösteriyor" sözleriyle cevap verdi.

Şahan Gökbakar'ın 'Kaliteli çadır' sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Şahan Gökbakar Haluk Levent Kızılay Ahbap Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Carsambali:

Devlete kurus yardim etmeyen cikmis hesap soruyor..Her afette ortaya cikan saz takimi..Kendi villasini yangindan kurtarmak icin yirtinan sozde vatansever Sahan....Hic bu firsati kacirirmi.Haluk Levent'i attilar ortaya arkasindan Devlete karsi kinlerini kusuyorlar..Haluk abi al paralari gec git..Ben nasilsa sana yollamadim,Devletime yolladi..Sana para verenler dusunsun..)

Cevap Yaz1624Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Cumhurbaşkanı Haluk,aday yapın yüzde 70 garantiyiz

Cevap Yaz3537Yayından Kaldır
Orcun Yazicioglu:

bu ahbap ta araştırılsın.

Cevap Yaz7734Yayından Kaldır
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