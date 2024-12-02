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Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin

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Kayseri'de konser veren ünlü rapçi Sagopa Kajmer, şarkı söylediği sırada seyircilerin üzerine attığı şeyi görünce çıldırdı. Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Geldiğime beni pişman etmeyin." sözleriyle tepki gösterdi.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in Kayseri konseri sırasında ilginç anlar yaşandı. 'Terapi' adlı şarkısında geçen 'Hükümlü kapıda kilit, sigarama kibrit' sözü her söylendiğinde sahneye sigara atan seyirciye bu sefer Sagopa Kajmer öfkelendi.

Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin

"YANAN SİGARA ATMAK NEDİR?"

Kajmer'e şarkı sırasında yanan sigara atıldı. Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser? yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama Terapi'de atabilirsiniz." sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.

Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Köpeğe bak hele geldiğine pişman olmuş Ulan senin mamanı o insanlar veriyor

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Haber YorumlarıPerwer:

Sigara atılan kişi mi, atılan sigara mı yoksa buraya haber konusu olması mı saçma?

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Haber YorumlarıOsman Manus:

emserlerimi kınıyorum,niye sigara atmak için konsere gidip para verdiniz.Bu ve bunun gibilerin konserine gidene ne diyeyim

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