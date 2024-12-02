Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
Kayseri'de konser veren ünlü rapçi Sagopa Kajmer, şarkı söylediği sırada seyircilerin üzerine attığı şeyi görünce çıldırdı. Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Geldiğime beni pişman etmeyin." sözleriyle tepki gösterdi.
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in Kayseri konseri sırasında ilginç anlar yaşandı. 'Terapi' adlı şarkısında geçen 'Hükümlü kapıda kilit, sigarama kibrit' sözü her söylendiğinde sahneye sigara atan seyirciye bu sefer Sagopa Kajmer öfkelendi.
"YANAN SİGARA ATMAK NEDİR?"
Kajmer'e şarkı sırasında yanan sigara atıldı. Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser? yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama Terapi'de atabilirsiniz." sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.